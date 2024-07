Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 27,42 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 27,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 27,29 EUR. Bei 27,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 176.064 Siemens Energy-Aktien.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 1,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 76,65 Prozent Luft nach unten.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,07 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,426 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

