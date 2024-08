Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Donnerstagmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 24,57 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,1 Prozent auf 24,57 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 24,43 EUR. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 568.179 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 13,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 283,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,69 EUR.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -3,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,471 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

