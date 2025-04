Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 57,12 EUR nach.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 57,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,94 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.804 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2025 auf bis zu 64,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,06 Prozent.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 50,14 EUR.

Am 12.02.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,735 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Grün: Deutsche Bank AG vergibt Buy

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße