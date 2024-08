Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,25 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 25,25 EUR. Bei 25,33 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,31 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 921.082 Aktien.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 9,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,69 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.08.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -3,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,471 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Donnerstagmittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels fester