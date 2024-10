Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 35,20 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 35,20 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 35,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 187.778 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 36,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 4,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 81,81 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,344 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

