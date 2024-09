Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 28,83 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 28,83 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,81 EUR nach. Bei 29,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.285.306 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,63 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 350,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,063 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,66 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,482 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

