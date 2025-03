Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Dienstagmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 62,46 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 62,46 EUR. Bei 62,60 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.089.306 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 markierte das Papier bei 64,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 3,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 76,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,080 EUR je Siemens Energy-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,830 EUR in den Büchern stehen haben wird.

