Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 23,46 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 23,46 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 23,83 EUR. Bei 23,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 414.486 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,13 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit Abgaben von 72,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,416 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,84 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 08.05.2024. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,342 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

