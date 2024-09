Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Mittwochvormittag

Siemens Energy im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Bei 30,66 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 190.511 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,66 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 0,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 376,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,66 EUR.

Am 07.08.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,482 EUR je Siemens Energy-Aktie.

