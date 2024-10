Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Siemens Energy

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 36,10 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 36,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 36,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.326 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 36,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 2,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 82,27 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,51 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,344 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

