Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 61,68 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 61,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 61,86 EUR. Bei 60,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 876.245 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 4,67 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 14,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 76,29 Prozent sinken.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,080 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,837 EUR je Siemens Energy-Aktie.

