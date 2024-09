Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 31,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 31,80 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 32,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 459.210 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 32,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 396,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,51 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,503 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

