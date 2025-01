Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 51,04 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 51,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 50,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 277.865 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,27 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,64 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 338,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,053 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,71 EUR an.

Am 13.11.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.02.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,746 EUR je Aktie belaufen.

