Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Plus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 61,44 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 61,44 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 61,76 EUR. Bei 61,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 471.595 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 64,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.02.2024 bei 13,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,13 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,805 EUR je Siemens Energy-Aktie.

