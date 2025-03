Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 61,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 2,4 Prozent auf 61,46 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 60,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.015.201 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (14,69 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,080 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,50 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,837 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag