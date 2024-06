Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,18 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 24,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 24,29 EUR. Bei 24,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.461 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 73,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,416 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,84 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,342 EUR je Aktie belaufen.

