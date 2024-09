Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

So bewegt sich Siemens Energy

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 32,28 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,28 EUR. Bei 32,38 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 32,22 EUR. Bei 32,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.957 Siemens Energy-Aktien.

Am 20.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 1,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,17 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,66 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,503 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

