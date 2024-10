Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 36,14 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 36,14 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 35,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 711.652 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2024 auf bis zu 36,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,29 Prozent.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,063 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,344 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

