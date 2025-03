Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Nachmittag ein

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 58,74 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 58,74 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 57,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,90 EUR. Zuletzt wechselten 1.877.612 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR. 9,91 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 72,67 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,080 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 12.02.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,837 EUR in den Büchern stehen haben wird.

