Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Energy

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 24,42 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 24,42 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 535.957 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 27,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,78 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,416 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,96 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,342 EUR im Jahr 2024 aus.

