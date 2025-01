Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit kräftigen Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13,3 Prozent auf 52,34 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 13,3 Prozent auf 52,34 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.484.016 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 13,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 75,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,047 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,33 EUR aus.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,736 EUR je Siemens Energy-Aktie.

