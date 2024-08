Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 25,29 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,29 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,50 EUR. Bisher wurden heute 673.429 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 27,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,69 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,41 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Am 12.11.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,472 EUR je Siemens Energy-Aktie.

