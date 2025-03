Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Freitagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 56,54 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 56,54 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 55,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.206.313 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). Gewinne von 14,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 16,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Abschläge von 70,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 50,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,829 EUR im Jahr 2025 aus.

