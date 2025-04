Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 68,16 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 68,16 EUR. Bei 68,20 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123.825 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,06 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,83 EUR fiel das Papier am 27.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,053 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 51,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 12.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,857 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

