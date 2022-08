Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag südwärts

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 15,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,11 EUR. Bei 15,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.264 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2021 auf bis zu 25,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,35 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 14,30 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,57 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

Redaktion finanzen.net

