Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 25,37 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,37 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,44 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,29 EUR nach. Mit einem Wert von 25,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 52.259 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 9,10 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 296,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,41 EUR.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,472 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

