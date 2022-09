Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 11,38 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,49 EUR. Bei 11,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 435.436 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 55,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,57 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.08.2022 vor.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Gamesa-Aktie stabil: Siemens Gamesa plant Abbau tausender Stellen

Siemens Energy-Aktie gibt nach: Siemens Energy ab heute statt HelloFresh im DAX - HelloFresh-Aktie legt zu

Siemens-Aktie dennoch tiefer: Bayerns größte Anlage für grünen Wasserstoff startet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG