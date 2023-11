Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 10,89 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 10,89 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,97 EUR an. Mit einem Wert von 10,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 90.457 Stück.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 56,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,06 EUR.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,132 EUR in den Büchern stehen haben wird.

