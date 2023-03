Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 20,15 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.953.213 Siemens Energy-Aktien.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 21,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,57 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 96,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,48 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.05.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2023 0,152 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie profitiert: Siemens Energy bekommt Großauftrag für Stromnetz in Italien - JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight'

Weniger Patentanmeldungen aus Deutschland

Siemens Energy-Aktie in Grün: Kapitalerhöhung für Siemens Gamesa-Übernahme zügig umgesetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG