Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 51,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 51,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 50,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,16 EUR. Zuletzt wechselten 150.203 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 12,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,27 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,27 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,46 EUR je Aktie.

