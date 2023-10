Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 47,94 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 47,94 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,69 EUR. Bei 47,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.984 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,15 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,24 EUR.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.201,00 EUR im Vergleich zu 5.186,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

