Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 53,96 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 53,96 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 149.073 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Am 31.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

