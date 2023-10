Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Mittwochvormittag

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 47,41 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 47,41 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 47,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,28 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 7.865 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. 22,51 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,42 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 14,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.186,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

