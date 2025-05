Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 47,42 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 47,42 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,16 EUR. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 403.656 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,10 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,24 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 06.02.2025. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,47 EUR im Jahr 2025 aus.

