Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 50,66 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:38 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 50,66 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,58 EUR. Bei 50,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.625 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 14,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,49 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

