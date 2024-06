Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 55,14 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,14 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 55,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 54,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.364 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 5,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 24,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,06 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.



