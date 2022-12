Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Montagmittag zu

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 50,04 EUR zu. Bei 50,14 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,77 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 81.706 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 25,80 Prozent niedriger. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 63,28 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 09.11.2022. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,19 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 02.02.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

