Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Freitagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 52,36 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 52,36 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,04 EUR. Bisher wurden heute 383.325 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (47,31 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,64 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,61 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

