Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 52,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.267 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 11,05 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 47,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,05 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,18 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

