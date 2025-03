Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 52,26 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 52,26 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 52,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,02 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.698 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,47 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

