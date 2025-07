Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 46,50 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 46,50 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,77 EUR an. Bei 46,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 53.197 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,47 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,91 Mrd. EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

