Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 52,92 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 52,92 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 52,92 EUR. Bei 53,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.161 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,51 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,60 Prozent.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,61 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 06.11.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

