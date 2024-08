Kursentwicklung im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag in Grün

19.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 51,60 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 51,60 EUR. Bei 51,66 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,54 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 29.519 Aktien. Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,67 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Abschläge von 13,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,53 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.11.2025. Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingefahren Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

