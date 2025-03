Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Mittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 51,16 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 50,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.238 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 14,31 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 8,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 06.11.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,18 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

