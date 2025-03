Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Vormittag

Kurs der Siemens Healthineers

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 51,40 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 51,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.305 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,61 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

