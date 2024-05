Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 52,72 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 52,72 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,66 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.615 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,28 Prozent. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 15,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,44 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer