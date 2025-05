Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,77 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,77 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.982 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,50 Prozent.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 30.07.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktien-Analyse: DZ BANK stuft Siemens Healthineers-Aktie auf Kaufen hoch

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren verloren

Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Healthineers-Aktie