Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 45,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 45,92 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.353 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,48 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,59 EUR.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.186,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2023 aus.

