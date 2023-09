Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag im Minus

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 45,76 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,76 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 45,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 272.419 Stück.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 13,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,59 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

