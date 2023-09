Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 45,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 45,59 EUR ab. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,38 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.461 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 27,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,32 EUR am 24.09.2022. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 13,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,65 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,43 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus